В Южноуральске будут производить до 120 тонн молока в сутки
Именно этот муниципалитет, по мнению Бориса Дубровского, сможет обеспечить рост экономики региона за счет неметаллургических отраслей.
Именно этот муниципалитет, по мнению Бориса Дубровского, сможет обеспечить рост экономики региона за счет неметаллургических отраслей.
В Южноуральске (Челябинская область) должны производить до 120 тонн молока в сутки — такую задачу поставил губернатор Борис Дубровский на совещании по
Губернатор уверен: именно этот город может стать хорошей площадкой, обеспечивающей в Челябинской области рост экономики за счет неметаллургических отраслей. В частности, здесь планируют усилить производство молока. Ранее простаивавший молокозавод «Подовинное» уже нарастил объемы приема и переработки молока до 50 тонн в сутки. В ближайших планах — увеличить этот показатель до 100−120 тонн.
«Произошли разительные положительные изменения: есть движение, работа, решены проблемы с невыплатой зарплаты», — подчеркнул Борис Дубровский, поручив
Среди других задач, которые губернатор поставил перед властями города, наведение порядка в системах водоснабжения и водоотведения (в 2016 году в Южноуральске сложилась критическая ситуация с питьевой водой. — Прим. АН «Доступ»), усиление поддержки предпринимателей, а также реконструкция центрального сквера города и приведение в надлежащий вид парка.
Собственные доходы город планирует увеличить на 8,3% — до 260 млн рублей. Объем инвестиций в Южноуральске за три квартала 2016 года вырос на 33% — до 273 млн рублей.