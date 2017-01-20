В Южноуральске будут производить до 120 тонн молока в сутки

В Южноуральске (Челябинская область) должны производить до 120 тонн молока в сутки — такую задачу поставил губернатор Борис Дубровский на совещании по социально-экономическому развитию муниципалитета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Губернатор уверен: именно этот город может стать хорошей площадкой, обеспечивающей в Челябинской области рост экономики за счет неметаллургических отраслей. В частности, здесь планируют усилить производство молока. Ранее простаивавший молокозавод «Подовинное» уже нарастил объемы приема и переработки молока до 50 тонн в сутки. В ближайших планах — увеличить этот показатель до 100−120 тонн.

«Произошли разительные положительные изменения: есть движение, работа, решены проблемы с невыплатой зарплаты», — подчеркнул Борис Дубровский, поручив топ-менеджерам завода агрессивнее продвигать свою продукцию на рынке и организовать ее сбыт в крупных сетях региона.

Среди других задач, которые губернатор поставил перед властями города, наведение порядка в системах водоснабжения и водоотведения (в 2016 году в Южноуральске сложилась критическая ситуация с питьевой водой. — Прим. АН «Доступ»), усиление поддержки предпринимателей, а также реконструкция центрального сквера города и приведение в надлежащий вид парка.

Собственные доходы город планирует увеличить на 8,3% — до 260 млн рублей. Объем инвестиций в Южноуральске за три квартала 2016 года вырос на 33% — до 273 млн рублей.