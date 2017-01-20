Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Все, что нужно знать об эффекте плацебо
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Боярская и Матвеев путешествуют по США (фото)
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"Украина вдвое больше Франции": Кличко снова опозорился - СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
9Крещенские купания
10:27 (мск), источник: РИА Крым

Крымские предприятия ОПК выполнили гособоронзаказ на 21 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости (Крым). За год крымские предприятия оборонно-промышленного комплекса выполнили заказы на 21 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на рабочей встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым сообщил министр промышленной политики РК Андрей Васюта, сообщает пресс-служба Совета министров Крыма.

«Восемь крымских предприятий отнесены в сводный реестр ОПК Российской Федерации. Мы выполнили заказов на сумму 21 млрд рублей по гособоронзаказу в 2016 году и на 8,5 млрд рублей контрактов заключено на 2017 год, — сказал Васюта. — Основная контрактная кампания проходит сейчас и будет идти в первом квартале».

Министр выразил уверенность, что заказов в оборонном комплексе в этом году будет не меньше, чем в прошлом.

Кроме того, Васюта доложил, что в 2016 году впервые прошла модернизация технического перевооружения предприятий.

«Из бюджета Республики было выделено 60 млн рублей. Кроме того, мы участвовали в федеральном конкурсе развития промышленности, и программа министерства промышленной политики Крыма заняла первое место в Российской Федерации, мы получили еще 90 млн рублей из федерального бюджета. Провели здесь конкурсы и осуществили помощь восьми предприятиям всех форм собственности на техническое переоснащение», — рассказал глава Минпрома.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), осень прошлого года вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин провел в Симферополе совещание по выполнению гособоронзаказа, по итогам которого заявил об уверенном производственном росте крымских предприятий ОПК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Астролог рассказал, чего ждать от наступающего года петуха
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь