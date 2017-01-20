Крымские предприятия ОПК выполнили гособоронзаказ на 21 млрд рублей

Об этом на рабочей встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым сообщил министр промышленной политики РК Андрей Васюта, сообщает пресс-служба Совета министров Крыма.

«Восемь крымских предприятий отнесены в сводный реестр ОПК Российской Федерации. Мы выполнили заказов на сумму 21 млрд рублей по гособоронзаказу в 2016 году и на 8,5 млрд рублей контрактов заключено на 2017 год, — сказал Васюта. — Основная контрактная кампания проходит сейчас и будет идти в первом квартале».

Министр выразил уверенность, что заказов в оборонном комплексе в этом году будет не меньше, чем в прошлом.

Кроме того, Васюта доложил, что в 2016 году впервые прошла модернизация технического перевооружения предприятий.

«Из бюджета Республики было выделено 60 млн рублей. Кроме того, мы участвовали в федеральном конкурсе развития промышленности, и программа министерства промышленной политики Крыма заняла первое место в Российской Федерации, мы получили еще 90 млн рублей из федерального бюджета. Провели здесь конкурсы и осуществили помощь восьми предприятиям всех форм собственности на техническое переоснащение», — рассказал глава Минпрома.