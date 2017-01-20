Дольщиков обнадежили — за долгострой по Карякина в Краснодаре возьмутся этой весной

В здании где, где люди заранее выкупили более 600 квартир, застройщики менялись несколько раз, а с 2011 года работы остановились совсем. Продолжит возведение дома строительная компания «Гарант», которую привлекли городские власти, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий обсудил с представителями инициативной группы дольщиков и инвестора — строительной компании «Гарантия» — перспективы достройки многоквартирного дома по ул. им. Карякина, 5, работы на котором не ведутся с 2011 года.

— Это «долгоиграющая» история, которую надо доводить до логического завершения. В ходе объезда я побывал на данном объекте, познакомился с ситуацией. Глава города Евгений Первышов встречался с инвестором. И сегодня можно сказать, что здесь видится положительное решение, — отметил Владислав Ставицкий.

На встрече в кабинете вице-мэра привлеченный инвестор в присутствии дольщиков рассказал о планах достройки проблемного дома.