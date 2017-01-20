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15:18 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Дольщиков обнадежили — за долгострой по Карякина в Краснодаре возьмутся этой весной

Краснодар, 20 января, KrasnodarMedia. Строительство многоэтажного жилого дома по улице Карякина, 5 в Краснодаре возобновится этой весной. Об этом сообщил на встрече с дольщиками представитель нового инвестора.

В здании где, где люди заранее выкупили более 600 квартир, застройщики менялись несколько раз, а с 2011 года работы остановились совсем. Продолжит возведение дома строительная компания «Гарант», которую привлекли городские власти, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий обсудил с представителями инициативной группы дольщиков и инвестора — строительной компании «Гарантия» — перспективы достройки многоквартирного дома по ул. им. Карякина, 5, работы на котором не ведутся с 2011 года.

— Это «долгоиграющая» история, которую надо доводить до логического завершения. В ходе объезда я побывал на данном объекте, познакомился с ситуацией. Глава города Евгений Первышов встречался с инвестором. И сегодня можно сказать, что здесь видится положительное решение, — отметил Владислав Ставицкий.

На встрече в кабинете вице-мэра привлеченный инвестор в присутствии дольщиков рассказал о планах достройки проблемного дома.

Представитель инвестора — строительной компании «Гарантия» — Лев Федоренко отметил, что компания уже активно общается с жилищно-строительным кооперативом (ЖСК), созданным из числа дольщиков проблемного дома по ул. им. Карякина, 5.

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— На сегодняшний день пройдено несколько важных этапов, чтобы появилась возможность достраивать данный объект. Прежде всего, это то, что на днях завершится процедура банкротства, а также состоявшееся ранее создание ЖСК. Еще одно важное событие — кооперативу дольщиков уже переданы права на долгострой. Это позволило нам приступить к проектированию и начать подготовку к старту строительно-монтажных работ на объекте, — сказал Лев Федоренко.

Представитель компании-инвестора также добавил, что уже готовится необходимая проектно-сметная документация на долгострой. После прохождения экспертизы и получения разрешения на строительство компания сможет начать работы. По предварительной информации, это произойдет к концу марта 2017 года. Однако к подготовительным работам новый застройщик готов приступить раньше при наступлении благоприятных погодных условий.

— После того, как этот объект столько лет простаивал без движения, нам важно, чтобы работы там возобновились, дольщики увидели, что дело сдвинулось с «мертвой» точки, и совместными усилиями нам предстоит довести этот проект до завершения, — сказал Владислав Ставицкий.

Напомним, 16-этажный 10-секционный жилой дом по ул. им. Карякина, 5 начинала строить строительно-коммерческая фирма «ДСК» в 2003 году. В дальнейшем застройщик несколько раз менялся по разным причинам, последний из них — компания ООО «Юг Жилстрой». В 2011 году работы на объекте окончательно остановились, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В доме — 667 квартир, более 600 из них приобретены дольщиками. В марте 2016 года было объявлено о создании жилищно-строительного кооператива из числа дольщиков, который в настоящий момент выступает заказчиком достройки дома.

Возведение 16-этажного дома, в котором было выкуплены почти все квартиры, остановилось с 2011 года.

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