Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Погибшие в засыпанном отеле сидели в холле с чемоданами (видео)
Известную бодибилдершу арестовали за селфи (фото)
"Украина вдвое больше Франции": Кличко снова опозорился - СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
"Захватили Крым, вторглись на Украину": бизнесмен про Россию
Ту-160 станет неуязвимым для всех ракет – СМИ
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Зима в Северном полушарии
10«Бегущий огонь»
1645-летие Константина Хабенского
11:46 (мск), источник: Вести Иркутск

С Катангского лесхоза взыскали 1,5 миллиона рублей на возмещение расходов за вертолёт МЧС на пожарах в 2014 году

Полтора миллиона рублей взыскали судебные приставы с Катангского лесхоза за тушение пожаров в 2014 году.

Источник: Вести Иркутск

По решению арбитражного суда Красноярского края лесхоз обязали возместить расходы авиационно-спасательного центра МЧС за использование вертолёта. Добровольной оплаты дождаться не удалось. Тогда судебные приставы обратили взыскание на финансовые счета предприятия. В считанные дни долг был погашен, а в бюджет страны лесхозу пришлось перечислить ещё и исполнительский сбор в 106 тысяч рублей.

— За 2016 год Катангский лесхоз провёл определённые работы. Начали поступать денежные средства. Мы по Катангскому лесхозу заплатили долги по зарплате, раздали другие долги. И, соответственно, на счетах появились деньги, которые были списаны судебными приставами, — говорит министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Глава Минобрнауки выступила за «лучшие традиции советской школы»
В сети разглядели руку Кремля в вашингтонских фейерверках
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
В России создадут гиперзвуковое оружие
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
«Первый канал» нашел виновного в утечке серии «Шерлока» Телеканал провел расследование инцидента и поделился его итогами. Компания BBC Worldwide сделала ответное заявление
Недвижимость
Почему дизайнеры не жалуют ковролин
Москвичей предупредили об активности черных маклеров
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь