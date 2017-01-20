С Катангского лесхоза взыскали 1,5 миллиона рублей на возмещение расходов за вертолёт МЧС на пожарах в 2014 году

По решению арбитражного суда Красноярского края лесхоз обязали возместить расходы авиационно-спасательного центра МЧС за использование вертолёта. Добровольной оплаты дождаться не удалось. Тогда судебные приставы обратили взыскание на финансовые счета предприятия. В считанные дни долг был погашен, а в бюджет страны лесхозу пришлось перечислить ещё и исполнительский сбор в 106 тысяч рублей.

— За 2016 год Катангский лесхоз провёл определённые работы. Начали поступать денежные средства. Мы по Катангскому лесхозу заплатили долги по зарплате, раздали другие долги. И, соответственно, на счетах появились деньги, которые были списаны судебными приставами, — говорит министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.