С Катангского лесхоза взыскали 1,5 миллиона рублей на возмещение расходов за вертолёт МЧС на пожарах в 2014 году
Полтора миллиона рублей взыскали судебные приставы с Катангского лесхоза за тушение пожаров в 2014 году.
Полтора миллиона рублей взыскали судебные приставы с Катангского лесхоза за тушение пожаров в 2014 году.
По решению арбитражного суда Красноярского края лесхоз обязали возместить расходы
— За 2016 год Катангский лесхоз провёл определённые работы. Начали поступать денежные средства. Мы по Катангскому лесхозу заплатили долги по зарплате, раздали другие долги. И, соответственно, на счетах появились деньги, которые были списаны судебными приставами, — говорит министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.