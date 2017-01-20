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11:14 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области с 21 января подорожает пригородное автобусное сообщение

Соответствующие объявления появились в автобусах предприятий, обслуживающих Коркинский и Еманжелинский районы.

Источник: РИА "Новости"

С 21 января 2017 года в некоторых городах Челябинской области повышается стоимость проезда на пригородных автобусах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с увеличением затрат на транспортные расходы с 21 января повышается стоимость проезда на автобусах пригородных маршрутов, обслуживаемых Коркинским автотранспортным предприятием. Так, стоимость одного полного билета на маршруте № 116 “Коркино — Челябинск” составит 90 рублей, № 133 “Первомайский — Челябинск” — 100 рублей, № 187 “Роза — Челябинск” — 90 рублей, № 217 “Коркино — Тугайкуль” — 105 рублей, на маршруте № 119 “Дубровка — Челябинск” — 70 рублей», — сообщает «Горняцкая правда».

Аналогичная ситуация — в Еманжелинском районе, где с субботы плата за один километр составит 2,05 рубля. Билет из Еманжелинска до Челябинска можно будет купить за 115 рублей (ранее 105), до Красногорского — за 53 рубля (50), до Еткуля — 56 рублей (54), из Красногорского до Челябинска — 155 рублей (142), сообщает ООО «ЕСТА». Дорога из Еткуля до областного центра обойдется в 91 рубль (было 87).

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