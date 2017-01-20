В связи с аварией самарского «Союза-У» и корабля «Прогресс» на предприятиях-изготовителях возможны отставки
Об этом сообщил
Об этом сообщил
Правительство ожидает от «Роскосмоса» кадровых решений в связи с аварией космического грузовика «Прогресс» и самарской ракеты «Союз-У», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
«Естественно, мы от “Роскосмоса” ждем, в том числе, и определенных решений кадровых. Если будут на двух предприятиях (изготовителях) … выявлены недостатки, которые привели к утере грузовика, то, соответственно, как обычно, мы не можем пройти мимо этой ситуации. Конечно, кадровые решения
Напомним, космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени
Как сообщал «Роскосмос», авария могла произойти