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11:43 (мск), источник: НИА Самара

В связи с аварией самарского «Союза-У» и корабля «Прогресс» на предприятиях-изготовителях возможны отставки

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Правительство ожидает от «Роскосмоса» кадровых решений в связи с аварией космического грузовика «Прогресс» и самарской ракеты «Союз-У», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.

«Естественно, мы от “Роскосмоса” ждем, в том числе, и определенных решений кадровых. Если будут на двух предприятиях (изготовителях) … выявлены недостатки, которые привели к утере грузовика, то, соответственно, как обычно, мы не можем пройти мимо этой ситуации. Конечно, кадровые решения какие-то будут», — сказал Рогозин.

Напомним, космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился, пишет Волга Ньюс.

Как сообщал «Роскосмос», авария могла произойти из-за вскрытия бака третьей ступени «Союз-У». После произошедшего госкорпорация решила отправить все блоки третьей ступени ракет-носителей «Союз» на завод-изготовитель для дополнительных проверок.

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