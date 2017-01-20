Удорожание проезда до 21 рубля во Владивостоке временно оставило не у дел кэш-боксы

Владивосток, 20 января, PrimaMedia.

Не весь общественный транспорт Владивостока оказался готов к повышению стоимости проезда до 21 рубля. Поскольку кэш-боксам в городских автобусах требуется перепрограммирование на выдачу сдачи с новой суммы, рассчитывать пассажиров временно будут водители, рассказали РИА PrimaMedia в муниципальном предприятии ВПОПАТ.

Стоимость проезда в автобусах подорожает до 21 рубля уже в понедельник, 23 января. Вырастет цена билетов и в трамваях, троллейбусах и на фуникулере. В последний раз тарификация проводилась год назад и также составила 1 рубль.

Начальник отдела технического контроля ВПОПАТ Сергей Соколов, чья компания отвечает за работу терминалов, пояснил, что системе требуется перепрограммирование.

— Пока что кэш-боксы к оплате проезда по новому тарифу не готовы. Мы ожидаем, что уже скоро корейские специалисты из компании-установщика терминалов это исправят. Но какое-то время принимать плату и давать сдачу пассажирам будут водители, — рассказал он.

Сергей Соколов добавляет, что в остальном система работает исправно. Кэш-боксы установлены на 14 автобусах Владивостока, курсирующих по маршрутам № 98ц, 98д и 15.