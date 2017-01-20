Туркомпания из Севастополя получила госпремию в области качества

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Помимо «Черномора», почетной награды удостоены еще 10 организаций из Республики Татарстан, Волгоградской и Калининградской областей, Красноярского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Томска.

«Организации-лауреаты премии достигли высоких показателей качества продукции и услуг, положительной динамики объемов производства и снижения уровня отказов (дефектов) продукции, реализовали программы технического перевооружения производства, использования современного оборудования, высокого уровня автоматизации производства, эффективных средств контроля качества продукции», — отметили в пресс-службе.

На сайте компании «Черномор» говорится, что она стала первой в Крыму организацией, которая получила правительственную премию. Фирма была основана в 2002 году. Одним из приоритетных направлений ее деятельности является детский отдых. Компания владеет сетью черноморских детских лагерей Terra Unique, в которую входят международный молодежный центр I&Сamp, а также детские лагеря «Какаду» и «Мандарин».

Премия в области качества учреждена постановлением Правительства РФ в 1996 году и присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов управления качеством.

Лауреаты конкурса получают призы и дипломы Правительства РФ и право использовать символику премии в своих рекламных материалах, что способствует улучшению имиджа организаций.