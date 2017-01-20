На западе Крыма началось строительство рекреационных кластеров
Глава Минкурортов Крыма проинспектировал объекты кластеров «Лечебно-оздоровительный отдых» в Саках и «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории.
Глава Минкурортов Крыма проинспектировал объекты кластеров «Лечебно-оздоровительный отдых» в Саках и «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории.
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Кроме прочего, в этом районе планируется реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера, расширение дорожного полотна между озером Чокрак и прудом Ковш в Саках, реконструкции улиц Водоразборная и Красноармейская в Евпатории.
По данным министерства, строительство кластеров будет проходить до 2020 года. Общий объём финансирования из федерального бюджета на нужды программы составит 23,9 миллиарда рублей.