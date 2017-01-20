Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Порошенко: во время разговора со мной Трамп поднял вопрос Крыма
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Погибшие в засыпанном отеле сидели в холле с чемоданами (видео)
Известную бодибилдершу арестовали за селфи (фото)
«Самая большая страна в Европе»: конфуз Кличко в Давосе
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
9Крещенские купания
11:13 (мск), источник: АиФ Крым

На западе Крыма началось строительство рекреационных кластеров

Глава Минкурортов Крыма проинспектировал объекты кластеров «Лечебно-оздоровительный отдых» в Саках и «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории.

Строительно-монтажные работы на объектах рекреационных в рамках ФЦП начались в Саках и Евпатории, о чём сообщил журналистам глава Министерства курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

По информации пресс-службы ведомства, Стрельбицкий в ходе рабочей поездки ознакомился с началом строительных работ в Западном Крыму. В частности он посетил объекты кластеров «Лечебно-оздоровительный отдых» в Саках и «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории. По словам глав министерства, три из восьми объектов ФЦП будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Кроме прочего, в этом районе планируется реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера, расширение дорожного полотна между озером Чокрак и прудом Ковш в Саках, реконструкции улиц Водоразборная и Красноармейская в Евпатории.

По данным министерства, строительство кластеров будет проходить до 2020 года. Общий объём финансирования из федерального бюджета на нужды программы составит 23,9 миллиарда рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путь к нищете: 9 факторов, которые сделают вас еще беднее в 2017
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь