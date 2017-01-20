На западе Крыма началось строительство рекреационных кластеров

Строительно-монтажные работы на объектах рекреационных в рамках ФЦП начались в Саках и Евпатории, о чём сообщил журналистам глава Министерства курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

По информации пресс-службы ведомства, Стрельбицкий в ходе рабочей поездки ознакомился с началом строительных работ в Западном Крыму. В частности он посетил объекты кластеров «Лечебно-оздоровительный отдых» в Саках и «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории. По словам глав министерства, три из восьми объектов ФЦП будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Кроме прочего, в этом районе планируется реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера, расширение дорожного полотна между озером Чокрак и прудом Ковш в Саках, реконструкции улиц Водоразборная и Красноармейская в Евпатории.

По данным министерства, строительство кластеров будет проходить до 2020 года. Общий объём финансирования из федерального бюджета на нужды программы составит 23,9 миллиарда рублей.