Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке
Решение принято «по экономическим и политическим причинам».
Решение принято «по экономическим и политическим причинам».
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики, говорится в заявлении компании.
«Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики», — сказано в сообщении.
Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.
В корпорации утверждают, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственными комитетом в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.
«Начиная с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации
В компании напомнили, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала.
Оставшийся персонал в количестве около 700 человек уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.
Корпорация Roshen, один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинскийплемзавод (оба — Винницкая область), а также липецкую фабрику «Рошен», Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).
Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, нанял для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу «Инвестиционный капитал Украины» (ICU).
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