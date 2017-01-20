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11:52 (мск), источник: Интерфакс

Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке

Решение принято «по экономическим и политическим причинам».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики, говорится в заявлении компании.

«Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики», — сказано в сообщении.

Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.
компания Roshen

В корпорации утверждают, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственными комитетом в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

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«Начиная с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продажи продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательное способности населения» , — сказано в заявлении.

В компании напомнили, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала.

Оставшийся персонал в количестве около 700 человек уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.

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Корпорация Roshen, один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинскийплемзавод (оба — Винницкая область), а также липецкую фабрику «Рошен», Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, нанял для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу «Инвестиционный капитал Украины» (ICU).

Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому Порошенко передал свою долю в корпорации в независимый «слепой» траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.

Комментарии
3
Константин Шубин
Давайте пожалеем бедного несчастного Петра Алексеевича! Невинная жертва коварного Путина! он же сама порядочность, честность, искренность.... Что там ещё??? Альтруист!!!! Аж четыре года создавал рабочие места в стране-агрессоре!!! И всё это бескорыстно, а его здесь не поняли!!!!
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Евгений Краснов
Пусть забирает свою фабрику к себе на родину!
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А Б
Закрытие, по сути (форма и методы в данном случае значения не имеют), липецкой фабрики Порошенко есть ни что иное, как попытка оказания давления на президента Украины путём экономических санкций не в отношении государства, а в отношении конкретного физического лица.
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Бизнес на все времена: как Порошенко зарабатывает на липецкой фабрике
© Ньюстюб
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