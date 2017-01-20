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11:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Семь новых рейсовых автобусов вывели на дороги Новосибирской области

В связи с неблагоприятным прогнозом, ГИБДД может на время закрыть междугородние рейсы. Ради безопасности пассажиров. Меж тем на федеральные трассы сегодня вывели семь новых автобусов. Насколько комфортны и безопасны?

Источник: Вести - Новосибирск

Сергей Дынников путешествует много. Ездит не только по России, часто бывает за рубежом. Предпочитает автобусы — недорого и удобно. Недавно вернулся из Непала. Говорит, поездки там запомнит надолго.

Сергей Дынников, пассажир автобуса: «Там так называемые локал-басы — когда сидишь скрючившись, у меня вот здесь коленки у подбородка. А здесь я чувствую — нормально, хорошо, удобно. Ну и думаю, будет комфортно ехать. Здесь сейчас поищу крючки для одежды, разденусь, приведу себя в порядок».

На маршруте Новосибирск-Барнаул сегодня 7 новых автобусов. В машине — 49 посадочных мест. Сиденья регулируются. Два телевизора в салоне. Подсветка, вентилятор. Автобусы китайской марки Кинг Лонг. Наши перевозчики с этой техникой уже знакомы, хвалят. Пробег машин рассчитан на миллион километров. В областном министерстве транспорта отмечают — важен не только комфорт. Состояние техники — даже новой — будут проверять ежемесячно. Безопасность перевозок — на особом контроле.

Сергей Титов, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области: «Принимаем все меры для того чтобы дороги НСО были безопасными и самое главное — безопасными были наши маршруты, где открыто пассажирское движение. Сегодня это основное направление. Если взять итоги 2016 года, то мы впервые за пять лет достигли снижения по смертности при ДТП, по раненым и по количеству ДТП».

В феврале на линию выйдут ещё 10 машин — на международные маршруты. В Казахстан новосибирцы теперь тоже будут ездить только на новых комфортабельных автобусах.

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