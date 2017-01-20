В Волгоградской области предложено к продаже по льготным ценам почти три с половиной тысячи квартир

В рамках программы «Жилье для российской семьи», к продаже по льготным ценам на территории области предложено почти три с половиной тысячи квартир. Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, примерно такое же количество участников федерального жилищного проекта зарегистрировано сегодня в региональном реестре. Из них порядка 1400 семей — уже решили свой квартирный вопрос.

Так, в микрорайоне «Долина», расположенном в Советском районе Волгограда, приобретено 689 квартир из 773 предложенных к продаже по программе. Напомним, что застройщиком — ИСК «Запад» — уже введено в эксплуатацию 14 трехэтажных домов, еще 30 — планируется сдать в этом году.

В жилом комплексе «Коллизей», который строится компанией «Стройсервис» на границе Советского и Кировского районов, реализовано, на условиях участия в долевом строительстве, более 70% «программных» квартир. Две современные шестнадцатиэтажки, рассчитанные на 222 квартиры, будут сданы в эксплуатацию в текущем году. На данный момент завершается возведение «коробок» зданий, подведены технологические сети.

Кстати говоря, в том же Советском районе около 600 квартир в рамках программы «Жилье для российской семьи» реализуется в микрорайоне «Комарово».

В Волжском, в квартале «Радужный», продажа льготного жилья идет достаточно активно. Застройщик — ЗАО «Флагман» — продал 410 из 860 квартир, возводимых по программе. С 2015 года в жилом комплексе построено семь десятиэтажных зданий, два — планируется вести в эксплуатацию в этом году.

Город-спутник готовится ввести еще один объект в рамках проекта «Жилье для российской семьи»: десятиэтажный дом в новом квартале «Аквамарин». Весной застройщик ООО «Среда» планирует сдать вторую высотку, всего же здесь предусмотрено возвести четыре дома. На этапе строительства продано уже около 100 квартир по льготной цене, объем предложений составляет более 700 квартир.

Немаловажно, что большинство из указанных микрорайонов представляют собой перспективную комплексную застройку. Помимо жилья, здесь предусмотрено создание инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. Стоимость одного квадратного метра, согласно условиям программы «Жилье для российской семьи», не превышает 35 тыс. рублей.