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13:34 (мск), источник: Калининград.Ru

Россельхознадзор запретил ввоз в Калининградскую область 20 тонн тунца из Вьетнама

Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион 20 тонн тунца из Вьетнама. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

У поставщика отсутствовало электронное уведомление о партии товара. Ввоз продукции приостановили до получения разъяснений от ветеринарной службы Вьетнама.

Стоит отметить, что в июле 2016 года Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля за продукцией производителя рыбы из-за обнаружения запрещённых и вредных веществ в продовольствии.

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