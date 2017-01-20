Россельхознадзор запретил ввоз в Калининградскую область 20 тонн тунца из Вьетнама

У поставщика отсутствовало электронное уведомление о партии товара. Ввоз продукции приостановили до получения разъяснений от ветеринарной службы Вьетнама.

Стоит отметить, что в июле 2016 года Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля за продукцией производителя рыбы из-за обнаружения запрещённых и вредных веществ в продовольствии.