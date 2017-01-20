Россельхознадзор запретил ввоз в Калининградскую область 20 тонн тунца из Вьетнама
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион 20 тонн тунца из Вьетнама. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион 20 тонн тунца из Вьетнама. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
У поставщика отсутствовало электронное уведомление о партии товара. Ввоз продукции приостановили до получения разъяснений от ветеринарной службы Вьетнама.
Стоит отметить, что в июле 2016 года Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля за продукцией производителя рыбы