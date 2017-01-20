Номинальная зарплата воронежцев выросла до 27 тыс рублей
Больше остальных заработали воронежцы, занятые в финансовых организациях — их зарплата превысила среднеобластную в 1,8 раза.
Больше остальных заработали воронежцы, занятые в финансовых организациях — их зарплата превысила среднеобластную в 1,8 раза.
Средняя номинальная зарплата в Воронежской области в ноябре 2016 года составила 27394 рубля, сообщила
Воронежские статистики также привели данные за
Больше остальных в ноябре заработали воронежцы, занятые в финансовых организациях — их зарплата превысила среднеобластную в 1,8 раза. Сотрудники компаний по производству электрообрудования, электроники и оптики заработали на 39% выше среднеобластного уровня. Зарплата работников химпроизводства в ноябре была выше средней зарплаты по области на треть. Риэлторы получили на 30% выше среднеобластного уровня.
Зарплата работников сельского хозяйства в ноябре составила 86% от средней зарплаты по области. Среди бюджетников больше всех заработали работники сфер образования и здравоохранения — 82% от среднеобластного уровня. Отношение средней зарплаты работников бюджетных организаций к средней зарплате по области составило у социальных работников 68%, культуры и искусства — 65%.
Самая низкая зарплата у производителей кожи и обуви — 39% от среднеобластного уровня.
Суммарная задолженность по зарплате по состоянию на 1 января 2017 года составила 1,6 млн рублей. По данным Воронежстата, деньги вовремя не выплатили 20 работникам.