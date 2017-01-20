Номинальная зарплата воронежцев выросла до 27 тыс рублей

Средняя номинальная зарплата в Воронежской области в ноябре 2016 года составила 27394 рубля, сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу, 20 января. Это на 8,8% больше, чем в ноябре 2015 года.

Воронежские статистики также привели данные за январь-ноябрь 2016 года. Среднемесячная номинальная зарплата за 11 месяцев составила 26215 рублей и выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Реальный размер зарплаты с учетом инфляции по сравнению с данными 11 месяцев 2015 года снизился на 0,5%.

Больше остальных в ноябре заработали воронежцы, занятые в финансовых организациях — их зарплата превысила среднеобластную в 1,8 раза. Сотрудники компаний по производству электрообрудования, электроники и оптики заработали на 39% выше среднеобластного уровня. Зарплата работников химпроизводства в ноябре была выше средней зарплаты по области на треть. Риэлторы получили на 30% выше среднеобластного уровня.

Зарплата работников сельского хозяйства в ноябре составила 86% от средней зарплаты по области. Среди бюджетников больше всех заработали работники сфер образования и здравоохранения — 82% от среднеобластного уровня. Отношение средней зарплаты работников бюджетных организаций к средней зарплате по области составило у социальных работников 68%, культуры и искусства — 65%.

Самая низкая зарплата у производителей кожи и обуви — 39% от среднеобластного уровня.

Суммарная задолженность по зарплате по состоянию на 1 января 2017 года составила 1,6 млн рублей. По данным Воронежстата, деньги вовремя не выплатили 20 работникам.