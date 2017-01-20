Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Крупнейшая гостиничная сеть РФ потеряет треть номерного фонда
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви Майклу Дугласу
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый «плавучий город
"Украина вдвое больше Франции": Кличко снова опозорился - СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Боярская и Матвеев путешествуют по США (фото)
Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви Майклу Дугласу
"Захватили Крым, вторглись на Украину": бизнесмен про Россию
Ту-160 станет неуязвимым для всех ракет – СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Зима в Северном полушарии
10«Бегущий огонь»
1645-летие Константина Хабенского
12:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Номинальная зарплата воронежцев выросла до 27 тыс рублей

Больше остальных заработали воронежцы, занятые в финансовых организациях — их зарплата превысила среднеобластную в 1,8 раза.

Средняя номинальная зарплата в Воронежской области в ноябре 2016 года составила 27394 рубля, сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу, 20 января. Это на 8,8% больше, чем в ноябре 2015 года.

Воронежские статистики также привели данные за январь-ноябрь 2016 года. Среднемесячная номинальная зарплата за 11 месяцев составила 26215 рублей и выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Реальный размер зарплаты с учетом инфляции по сравнению с данными 11 месяцев 2015 года снизился на 0,5%.

Больше остальных в ноябре заработали воронежцы, занятые в финансовых организациях — их зарплата превысила среднеобластную в 1,8 раза. Сотрудники компаний по производству электрообрудования, электроники и оптики заработали на 39% выше среднеобластного уровня. Зарплата работников химпроизводства в ноябре была выше средней зарплаты по области на треть. Риэлторы получили на 30% выше среднеобластного уровня.

Зарплата работников сельского хозяйства в ноябре составила 86% от средней зарплаты по области. Среди бюджетников больше всех заработали работники сфер образования и здравоохранения — 82% от среднеобластного уровня. Отношение средней зарплаты работников бюджетных организаций к средней зарплате по области составило у социальных работников 68%, культуры и искусства — 65%.

Самая низкая зарплата у производителей кожи и обуви — 39% от среднеобластного уровня.

Суммарная задолженность по зарплате по состоянию на 1 января 2017 года составила 1,6 млн рублей. По данным Воронежстата, деньги вовремя не выплатили 20 работникам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Микроволновки и теплые крыши. Какие ноу-хау для борьбы с сосульками пригодятся Воронежу
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Глава Минобрнауки выступила за «лучшие традиции советской школы»
В сети разглядели руку Кремля в вашингтонских фейерверках
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
В России создадут гиперзвуковое оружие
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
«Первый канал» нашел виновного в утечке серии «Шерлока» Телеканал провел расследование инцидента и поделился его итогами. Компания BBC Worldwide сделала ответное заявление
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь