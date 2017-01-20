Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции вокзала Волгоград-1
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции железнодорожного вокзала в Волгограде.
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции железнодорожного вокзала в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В главном здании вокзала будет восстановлена декоративная отделка его интерьеров: мозаичные наливные и керамогранитные полы, мраморная облицовка стен и декоративных элементов, колонны, потолочные балки, лепной декор арочных перекрытий и не только. Кроме того, специалисты проведут реставрацию потолочных росписей залов ожидания, на которых изображены Сталинградская битва и строительство
Кроме того, для людей с ограниченными возможностями полы главного здания вокзала будут выложены специальной