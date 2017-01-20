Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции вокзала Волгоград-1

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Главгосэкспертизы России, обновление железнодорожного комплекса будет проходить в четыре этапа, включающих в себя реконструкцию вокзала и котельной, строительство двух досмотровых павильонов с ограждением зоны безопасности, реконструкцию пешеходного тоннеля, соединяющего здание вокзала с островными платформами, и береговой платформы.

В главном здании вокзала будет восстановлена декоративная отделка его интерьеров: мозаичные наливные и керамогранитные полы, мраморная облицовка стен и декоративных элементов, колонны, потолочные балки, лепной декор арочных перекрытий и не только. Кроме того, специалисты проведут реставрацию потолочных росписей залов ожидания, на которых изображены Сталинградская битва и строительство Волго-Донского канала и Волжской ГЭС.