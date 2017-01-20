Доллар завершает торговую неделю на KASE на подъёме

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:

Курс российской валюты вырос на KASE до 5,57 тенге за рубль.

В четверг, 19 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликова… →.

— доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM),

— евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),

китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).

Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,59 тенге за доллар (+0,51 тенге), объем торгов — 30 150 тыс. USD (-10 650 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 48,5864 тенге за юань (+0,1484 тенге), объем торгов — 1 100 тыс. юаней (+600 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.