Глава Минэкономразвития дал прогноз украинской экономике на 2017 год

«Экономика Украины в 2016 преодолела последствия затянувшегося экономического кризиса. По итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%… Нам удалось восстановить доверие граждан к украинской экономике. Уровень теневой экономики снизился на рекордные 5 процентных пунктов», — сказал он.

Экономика Украины в 2016 году возобновила рост, продемонстрировав увеличение ВВП в январе-сентябре 2016 года на 1,3%, и начала выходить из тени рекордными темпами — на уровне 5 п.п. Об этом заявил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

По словам Кубива, впервые экономика страны растет не из-за внешних факторов, а из-за внутренних — инвестиций и потребительского спроса. Также глава Минэкономразвития отметил, что Украине впервые с 2012 года удалось возобновить рост машиностроения и других отраслей промышленного производства, нарастить экспорт промоборудования и стабилизировать объемы экспорта.

«Прогноз на 2017 год достаточно оптимистичный. Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 3%», — подчеркнул Кубив.

Как сообщалось, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года, по уточненным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%. Уровень теневой экономики Украины в первой половине 2016 года снизился до 38% с 41%.