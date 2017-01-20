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12:56 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Глава Минэкономразвития дал прогноз украинской экономике на 2017 год

Экономика Украины в 2016 году возобновила рост и начала выходить из тени рекордными темпами.

Источник: Telegraf.com.ua

Экономика Украины в 2016 году возобновила рост, продемонстрировав увеличение ВВП в январе-сентябре 2016 года на 1,3%, и начала выходить из тени рекордными темпами — на уровне 5 п.п. Об этом заявил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

«Экономика Украины в 2016 преодолела последствия затянувшегося экономического кризиса. По итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%… Нам удалось восстановить доверие граждан к украинской экономике. Уровень теневой экономики снизился на рекордные 5 процентных пунктов», — сказал он.

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По словам Кубива, впервые экономика страны растет не из-за внешних факторов, а из-за внутренних — инвестиций и потребительского спроса. Также глава Минэкономразвития отметил, что Украине впервые с 2012 года удалось возобновить рост машиностроения и других отраслей промышленного производства, нарастить экспорт промоборудования и стабилизировать объемы экспорта.

«Прогноз на 2017 год достаточно оптимистичный. Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 3%», — подчеркнул Кубив.

Как сообщалось, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года, по уточненным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%. Уровень теневой экономики Украины в первой половине 2016 года снизился до 38% с 41%.

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост ВВП Украины на уровне 3% Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году в 2,5%. По словам Кубива, Министерство экономического развития и торговли в 2017 году планирует обеспечить рост экономики за счет стимулирования основных точек роста — чистого экспорта, привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата.

Комментарии
1
*******
3% роста - ничего..... когда страна на дне и падать уже не куда.. это топтание на месте... этот рост дают только военные заказы... и подорожавший металл на мировом рынке..
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