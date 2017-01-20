Глава Минэкономразвития дал прогноз украинской экономике на 2017 год
Экономика Украины в 2016 году возобновила рост и начала выходить из тени рекордными темпами.
Экономика Украины в 2016 году возобновила рост и начала выходить из тени рекордными темпами.
Экономика Украины в 2016 году возобновила рост, продемонстрировав увеличение ВВП в
«Экономика Украины в 2016 преодолела последствия затянувшегося экономического кризиса. По итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%… Нам удалось восстановить доверие граждан к украинской экономике. Уровень теневой экономики снизился на рекордные 5 процентных пунктов», — сказал он.
По словам Кубива, впервые экономика страны растет не
«Прогноз на 2017 год достаточно оптимистичный. Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 3%», — подчеркнул Кубив.
Как сообщалось, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года, по уточненным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%. Уровень теневой экономики Украины в первой половине 2016 года снизился до 38% с 41%.
Государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост ВВП Украины на уровне 3% Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году в 2,5%. По словам Кубива, Министерство экономического развития и торговли в 2017 году планирует обеспечить рост экономики за счет стимулирования основных точек роста — чистого экспорта, привлечения инвестиций и улучшения