В Липецке закрывают Roshen

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, пишет ЛІГА.net.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Вместе с тем, в корпорации отметили, что с 2013 года объемы производства сократились в три раза. Причины — снижение ассортимента, дискредитация деятельности фабрики в СМИ, а также давление российской власти.

Напомним, недавно Международный комитет Красного Креста заявил о намерениях в 2017 году мобилизировать на гуманитарную деятельность в Украине более $60 млн.