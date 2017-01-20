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12:17 (мск), источник: Ictv.ua

В Липецке закрывают Roshen

Корпорация Roshen решила остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в Росии из-за экономических и политических причин.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, пишет ЛІГА.net.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Вместе с тем, в корпорации отметили, что с 2013 года объемы производства сократились в три раза. Причины — снижение ассортимента, дискредитация деятельности фабрики в СМИ, а также давление российской власти.

Напомним, недавно Международный комитет Красного Креста заявил о намерениях в 2017 году мобилизировать на гуманитарную деятельность в Украине более $60 млн.

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