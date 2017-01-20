В Липецке закрывают Roshen
Корпорация Roshen решила остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в Росии
Корпорация Roshen решила остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в Росии
Об этом сообщили в
Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.
Вместе с тем, в корпорации отметили, что с 2013 года объемы производства сократились в три раза. Причины — снижение ассортимента, дискредитация деятельности фабрики в СМИ, а также давление российской власти.
Напомним, недавно Международный комитет Красного Креста заявил о намерениях в 2017 году мобилизировать на гуманитарную деятельность в Украине более $60 млн.