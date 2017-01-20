Екатеринбургский ЗиК оштрафовали на 2,5 миллиона
Выявлено 70 нарушений.
Выявлено 70 нарушений.
Машиностроительный завод имени Калинина в Екатеринбурге, где осенью
Как сообщил «Уралинформбюро» главный государственный инспектор труда в регионе Федор Кравцов, на заводе со штрафами не согласились и обжаловали их в суде — решения пока не вынесены.
«Выявлены нарушения и в отношении погибших работников. Пока составлено 4 протокола — по медосмотрам, по допуску инвалидов, по правильности заключения трудовых договоров, по специальной оценке условий труда», — уточнил Кравцов.
Трудовая инспекция продолжает расследование несчастного случая. «Сейчас мы ждем результатов
Трагедия на ЗиКе произошла 9 ноября 2016 года. Между 42 и 10 цехами завода обрушилась кровля. Погибли четыре человека, еще 11 получили серьезные травмы. Уголовные дела были возбуждены по четырем статьям.
Стоит отметить, что в 2016 году на свердловских предприятиях участились несчастные случаи. Погибли 74 работника (на 9 больше, чем в 2015 году), тяжелые травмы получили 266 человек (в 2015 году — 254).