За один месяц в бюджет Омской области поступило почти 6 миллиардов налогов

Специалисты УФНС по Омской области провели анализ налоговых поступлений за декабрь 2016 года.

За счет налогоплательщиков региона в декабре 2016 года консолидированный бюджет Омской области пополнился на 5,8 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года, показатели больше на 20,2% или на 1 миллиард рублей. В областной бюджет поступило 4,7 миллиардов рублей, рост составил 22,1%, что больше на 0,8 миллиардов за декабрь предыдущего года.

Как отмечают в ведомстве, рост налоговых платежей обусловлен транспортным налогом (в 3,2 раза или на 0,2 миллиарда рублей больше), налогом на имущество (на 33,5 или на 37 миллионов рублей), налогом акцизов на подакцизные товары (на 66,5% или на 0,4 миллиарда рублей) налогом на прибыль (на 22,9% или на 0,2 миллиарда рублей), налогом, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 17,9% или на 14 миллионов рублей, также налогу на физических лиц (на 6,9% или на 0,2 миллиарда рублей).

Также специалисты УФССП отметили, что выросла сумма налогов, перечисленных в консолидированный бюджет Российской федерации — 13,9 миллиардов рублей, что на 39,8% или на 4 миллиарда рублей больше, чем в декабре 2015 года.