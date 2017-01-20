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13:17 (мск), источник: СуперОмск

Аэропорт «Центральный» будет реконструирован на 2,5 миллиарда рублей

Областной бюджет готов выделить 250 миллионов, остальные деньги придут из федерального.

В минувший вторник, 17 января, состоялось очередное заседание комитета по собственности Заксобрания Омской области. Представитель регионального минпрома Денис Гребенюк заявил, что правительство готово выделить деньги на реконструкцию взлетной полосы омского аэропорта.

«Сейчас вносим первые изменения в наш бюджет, закладываем 250 миллионов рублей. Это позволит привлечь средства федерального бюджета», — отметил Гребенюк издаию «Омскрегион».

Федеральных денег будет намного больше — из бюджета будет выделено 2,2 миллиарда рублей. Они пойдут не только на увеличение взлетно-посадочной полосы, но и на реконструкцию самого здания аэровокзала.

Отметим, что сроки реконструкции неоднократно переносились на более поздний срок. Для того, чтобы начать работы по реконструкции у областных властей есть еще 3 года — аэропорт «Омск-Центральный» утвержден как объект федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010−2020 годы».

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