В Екатеринбурге летом планируют запустить цех ЗиК, где обрушилась кровля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Цех машиностроительного завода имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге, где 9 ноября 2016 года обрушилась кровля, планируют запустить летом. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора предприятия Александр Косинцев.

«Приступили к демонтажу кровли в этом цехе. Некоторые конструкции будут также демонтированы. На этом месте будет воссоздан новый цех. Стоит задача — запустить корпус летом», — сказал собеседник агентства.

Кровля на площади около 800 кв. м обрушилась на заводе 9 ноября 2016 года. Четыре человека погибли, травмы различной степени тяжести получили 14 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек», начата прокурорская проверка для оценки соблюдения требований законодательства об охране труда.