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12:59 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко: Сокращение поставок российской нефти должно быть замещено альтернативными вариантами

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко.

Источник: Ежедневник.by

«Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», — заявил глава государства, передает БЕЛТА.

Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. «И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически», — сказал президент.

«Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси», — добавил глава государства.

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