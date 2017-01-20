Uber выплатит $20 млн по делу об обмане водителей в США

На сайте Uber сообщалось, что медианный годовой доход ее водителей в Нью-Йорке превышал $90 тыс., в Сан-Франциско — $74 тыс. На деле доходы водителей, работавших 40 часов в неделю, были намного ниже: $29 тыс. в Нью-Йорке и около $21 тыс. в Сан-Франциско.

Кроме того, с января по март 2015 года на сайте объявлений Craigslist компания обещала водителям высокую почасовую оплату, например, $25 в час в Бостоне и $18 в час в Миннеаполисе.