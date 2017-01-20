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12:52 (мск), источник: Интерфакс

Uber выплатит $20 млн по делу об обмане водителей в США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Окружной суд в Сан-Франциско приговорил компанию Uber к выплате штрафа в размере $20 млн по выдвинутым Федеральной торговой комиссией (FTC) США обвинениям о введении водителей в заблуждение относительно будущих доходов и финансирования покупки автомобилей. Как пишет The Hill, Uber завышала суммы, которые могут заработать ее водители, почти в 20 городах США.

Источник: Reuters

На сайте Uber сообщалось, что медианный годовой доход ее водителей в Нью-Йорке превышал $90 тыс., в Сан-Франциско — $74 тыс. На деле доходы водителей, работавших 40 часов в неделю, были намного ниже: $29 тыс. в Нью-Йорке и около $21 тыс. в Сан-Франциско.

Кроме того, с января по март 2015 года на сайте объявлений Craigslist компания обещала водителям высокую почасовую оплату, например, $25 в час в Бостоне и $18 в час в Миннеаполисе.

Между тем FTC выяснила, что в среднем по США менее 30% водителей смогли заработать указанные Uber суммы, в Бостоне эта доля была меньше 10%.

Uber согласилась совместно с американскими властями решить, как лучше выплатить компенсации водителям. Сама компания при этом отрицает факт обмана, но пообещала улучшить политику по работе с водителями. Сделка с FTC не предполагает, что компания должна признать вину.

Как сообщает BBC, различные эксперты также критикуют политику Uber по отношению к водителям. Например, в профсоюзе независимых водителей отмечают, что компании вроде Uber перекладывают бремя издержек и рисков на водителей и налогоплательщиков, так как не обеспечивают работников медицинской страховкой и оплачиваемыми больничными.

На водителя ложится необходимость оплачивать счета за автомобиль, топливо, ремонт, страховку и другие расходы.
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