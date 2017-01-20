Uber выплатит $20 млн по делу об обмане водителей в США
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Окружной суд в
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Окружной суд в
На сайте Uber сообщалось, что медианный годовой доход ее водителей в
Кроме того, с января по март 2015 года на сайте объявлений Craigslist компания обещала водителям высокую почасовую оплату, например, $25 в час в Бостоне и $18 в час в Миннеаполисе.
Между тем FTC выяснила, что в среднем по США менее 30% водителей смогли заработать указанные Uber суммы, в Бостоне эта доля была меньше 10%.
Uber согласилась совместно с американскими властями решить, как лучше выплатить компенсации водителям. Сама компания при этом отрицает факт обмана, но пообещала улучшить политику по работе с водителями. Сделка с FTC не предполагает, что компания должна признать вину.
Как сообщает BBC, различные эксперты также критикуют политику Uber по отношению к водителям. Например, в профсоюзе независимых водителей отмечают, что компании вроде Uber перекладывают бремя издержек и рисков на водителей и налогоплательщиков, так как не обеспечивают работников медицинской страховкой и оплачиваемыми больничными.
На водителя ложится необходимость оплачивать счета за автомобиль, топливо, ремонт, страховку и другие расходы.