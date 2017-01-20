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12:56 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска перераспределила 77,6 миллиона, чтобы строить новое жилье

Директор департамента финансов Инна Парыгина сообщила, что бюджет города на 2016 год увеличился на 748 миллионов.

Источник: Reuters

Сегодня, 20 декабря директор департамента финансов Омска Инна Парыгина на финансово-бюджетном комитете в Горсовете рассказала о финальных изменениях в бюджет-2016.

По ее словам, в декабре в казну поступили 748 миллионов рублей, которые потратили на зарплату педагогам.

Инна Парыгина, директор департамента финансов Омска:

— Бюджет 2016 года увеличился на 748 миллионов рублей. Это сумма на зарплату сотрудникам образовательных учреждений, которая поступила в декабре. Сумму мы корректируем. Также на 3 миллиона 100 тысяч уменьшается сумма на поддержку опекунам, потому что опекаемых людей стало меньше. Субвенции на безнадзорных животных составили 1,6 миллионов рублей.

Также глава ведомства упомянула предложение мэра Омска Вячеслава Двораковского. Согласно документу, 77,6 миллионов рублей будут переброшены из департамента жилищной политики в департамент строительства.

Дело в том, что облправительство не приняло изменения в свое же постановление о региональной программе переселения из ветхого и аварийного жилья в части дополнения способа расселения граждан путем приобретения новых помещений.
В результате депутаты проголосовали за последние изменения в бюджет- 2016.

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