МРОТ для бюджетников в Новосибирской области больше федерального на 20%
Размер минимального заработка бюджетников в НСО составляет 9030 рублей, рассказали в
Размер минимального заработка бюджетников в НСО составляет 9030 рублей, рассказали в
МРОТ для бюджетников в Новосибирской области больше федерального на 20%, об этом свидетельствуют данные документа
«На 2017 год установлены следующие размеры минимальной заработной платы: 9030руб. — для работников организаций бюджетной сферы; 10000руб. — для работников организаций внебюджетной сферы (кроме организаций сельского хозяйства); 7500руб. до 1 июля, 7800руб. с 1 июля — для работников организаций сельского хозяйства», — говорится в документе.
В настоящий момент величина МРОТ в России составляет 7,5 тысяч рублей, с 1 июля его размер вырастет до 7,8 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Новосибирске составляет 28986 рублей.