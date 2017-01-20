МРОТ для бюджетников в Новосибирской области больше федерального на 20%, об этом свидетельствуют данные документа пресс-службы ФНС, поступившего в редакцию «Вестей».

«На 2017 год установлены следующие размеры минимальной заработной платы: 9030руб. — для работников организаций бюджетной сферы; 10000руб. — для работников организаций внебюджетной сферы (кроме организаций сельского хозяйства); 7500руб. до 1 июля, 7800руб. с 1 июля — для работников организаций сельского хозяйства», — говорится в документе.

В настоящий момент величина МРОТ в России составляет 7,5 тысяч рублей, с 1 июля его размер вырастет до 7,8 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Новосибирске составляет 28986 рублей.