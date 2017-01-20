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14:06 (мск), источник: ИА REGNUM

«Дублёр» самарского Минсельхоза нанес урон бюджету на 65 млн рублей

Государственное бюджетное учреждение «Самара — аграрная региональная информационная система» («Самара — АРИС») в очередной раз уличили в неэффективном расходовании бюджетных средств.

Дублирование полномочий бюджетного учреждения «Самара — аграрная региональная информационная система» («Самара — АРИС») и Минсельхоза Самарской области по оказанию информационно-консультационной помощи по развитию АПК, проведению семинаров, совещаний по пропаганде научно-технических достижений АПК привело к дополнительной нагрузке на областной бюджет и неэффективному расходованию бюджетных средств в сумме 64,9 млн. рублей. К такому выводу пришла Счетная палата региона, передает ИА REGNUM.

В ходе предыдущей проверки Счетной палаты Самарской области уже выявлены аналогичные нарушения, однако, меры по их устранению не приняты ни руководством «Самара — АРИС», ни региональным Минсельхозом, отмечает ведомство, ссылаясь на результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности «Самара — АРИС» за 2013, 2014, 2015 годов 2016 годы.

В ходе проверки установлено: закрепленное за бюджетным учреждением на праве оперативного управления недвижимое и движимое имущество Самарской области используется нерационально. Выявлено неэффективное расходование средств областного бюджета на содержание закрепленного за ним общежития, в сумме 2,8 млн рублей. При этом, в общежитии проживают в основном сторонние лица, общий объем платы которых почти вдвое меньше затрат на его содержание. Также выявлены факты неэффективного использования автотранспорта.

Выявлено искусственное завышение фонда оплаты труда работников в результате длительного не заполнения «Самара — АРИС» вакансий и необоснованного совмещения их работниками учреждения составило 337,8 тыс. рублей. В связи с низкой загруженностью экономистов учреждения и невыездным характером работы (14 человек проводят максимально 1−2 консультации в день) очевидна необходимость оптимизации их численности.

В 2014 году выявлены факты установления надбавок и выплаты премий и.о. директора учреждения самому себе на общую сумму 257,8 тыс. рублей, что явилось следствием превышения полномочий заместителем директора. Кроме того, установлен ряд нарушений при осуществлении закупок.

Результаты контрольного мероприятия утверждены на заседании коллегии Счетной палаты при участии представителей проверяемого учреждения. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена губернатору Самарской области и в Самарскую губернскую Думу и в УФАС по Самарской области. Представление по итогам проверки внесено директору «Самара — АРИС».

Как сообщало ИА REGNUM, самарские власти упразднили Госфинконтроль под эгидой оптимизации управленческих расходов в конце 2016 года. 30 сентября на пресс-конференции зампред правительства Самарской области — руководитель службы Госфинконтроля Ольга Михеева констатировала, что за первое полугодие общий объем выявленных финансовых нарушений и подтверждённых бюджетных рисков составил 4 млрд рублей.

По итогам работы Госфинконтроля за 4,5 года (с 2012-го) объем проверенных средств составил 443,2 млрд рублей, объем выявленных финансовых нарушений — 29,2 млрд, объем обращенных средств в пользу бюджетов 16,1 млрд рублей.

Утвержденные параметры бюджета Самарской области на 2017 год составляют: общий объем доходов — 137 млрд 393 тыс. рублей, общий объем расходов — 136 млрд 369,8 тыс., профицит — 1 млрд 23,1 тыс.,

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