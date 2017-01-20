Уровень безработицы в регионе отмечен ниже среднероссийского, сообщает правительство Нижегородской области. По состоянию на 31 декабря 2016 года в качестве безработных в регионе зарегистрировано 9 700 человек. Работодатели оставили в центре занятости заявки по 22 800 вакансиям, из них 60% — по рабочим профессиям.

При содействии службы занятости населения за год нашли работу 71 700 человек. В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,51%, безработных зарегистрировано 3 500 человек. Уровень общей безработицы в Нижегородской области за 2016 год составил 4,3%.