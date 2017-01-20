5 млрд рублей удалось сэкономить новосибирскому правительству в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

За весь прошлый год в закон о бюджете 5 раз вносились изменения, благодаря которым власти справились с исполнением социальных выплат населению, подготовкой к отопительному сезону 2016−2017 годов.

Параметры областного бюджета на 2016 год были дефицитными. Доходы составили 114 754 млн рублей, расходы — 120 998 млн рублей, дефицит составлял 6 244 млн рублей.

Областной бюджет был исполнен с минимальным дефицитом 1,2 млрд рублей, ниже планового значения на 5 млрд рублей. Государственный долг региона возрос только на 1,1 млрд рублей, а не на 6 млрд рублей, как предусматривалось законом о бюджете.