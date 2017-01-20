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14:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

5 млрд рублей удалось сэкономить новосибирскому правительству в прошлом году

Областной Минфин подвел предварительные итоги исполнения бюджета Новосибирской области за 2016 год, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

5 млрд рублей удалось сэкономить новосибирскому правительству в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

За весь прошлый год в закон о бюджете 5 раз вносились изменения, благодаря которым власти справились с исполнением социальных выплат населению, подготовкой к отопительному сезону 2016−2017 годов.

Параметры областного бюджета на 2016 год были дефицитными. Доходы составили 114 754 млн рублей, расходы — 120 998 млн рублей, дефицит составлял 6 244 млн рублей.

Областной бюджет был исполнен с минимальным дефицитом 1,2 млрд рублей, ниже планового значения на 5 млрд рублей. Государственный долг региона возрос только на 1,1 млрд рублей, а не на 6 млрд рублей, как предусматривалось законом о бюджете.

«Промышленность у нас немного, но растет, индекс промышленного производства составляет 101%. Мы впервые перешагнули в этом году объем валового продукта в объеме 1 трлн 55 млрд рублей. Мы приросли в развитии агропромышленного комплекса — 102,3%. Но есть в то же время и строительная отрасль — да, сегодня мы можем гордиться, что у нас самый большой рост жилья, но в то же время общий объем строительно-монтажных работ уменьшился, поэтому сегодня эта та отрасль, где наибольший спад произошел. Но в то же время у нас задел по объему жилищного строительства больше 4 млрд рублей, так что задел большой есть», — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в своем подведении итогов на конец 2016 года в интервью для «России 24».

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