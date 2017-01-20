Украина не выполнила 8 из 11 условий для продолжения кредитования МВФ, — источник

Об этом говорится в письме о намерениях, который готовится президентом, премьер-министром, главой Национального банка и министром финансов для получения очередного, четвертого транша кредита МВФ, текстом которого располагают «Українські новини».

Украина не выполнила 8 из 11 обязательных условий (маяков) для продолжения кредитования Международным валютным фондом (МВФ) и объясняет это тем, что все внимание в сентябре-декабре прошлого года было сосредоточено на вопросах обеспечения стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности.

«Мы выполнили только 3 из 11 структурных маяков, установленных на период с сентября по декабрь 2016 года включительно, поскольку нашей основной целью было обеспечение стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности», — говорится в документе.

Как сообщалось, 17 января президент Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от Международного валютного фонда в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины ожидает следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов в начале февраля.

Напомним, до этого Национальный банк Украины прогнозировал предоставление следующего транша МВФ в размере 1,3 млрд долларов до конца 2016 года, однако позже было заявлено о переносе его получения на 2017 год.

В начале января стало известно, что Кабинет министров ожидает 4-й транш от МВФ на 1 млрд долларов.