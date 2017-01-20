На БелАЭС готовятся начать монтаж корпуса реактора

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает корреспондент БЕЛТА.

«Корпус реактора доставлен на площадку строительства АЭС. В настоящее время генеральным подрядчиком подготовлено и согласовано с генеральным конструктором и всеми заинтересованными организациями техническое решение по его применению на энергоблоке № 1», — сообщил Михаил Михадюк.

В ближайшее время будет проведен входной контроль данного корпуса в соответствии с регламентом, и по его результатам генподрядчик приступит к монтажным работам. Подготовительные работы для монтажа уже ведутся.

Говоря о судьбе неиспользованного корпуса, с которым в прошлом году случился инцидент, Михаил Михадюк отметил: «Этот вопрос решается сегодня генподрядчиком».

Белорусская АЭС — проект по строительству атомной электростанции типа ВВЭР-1200, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область). БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2×1200) МВт.