Народный банк и Казком заявили о начале предварительных обсуждений о сделке

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщили, что два крупнейших банка в Казахстане, Казкоммерцбанк и «Народный банк Казахстана» обсуждают слияние.

АСТАНА, 20 янв — Sputnik. Народный Банк Казахстана заявил о начале предварительных обсуждений с Казкоммерцбанком (ККБ) о потенциальной сделке, сообщила пресс-служба Народного банка.

«АО “Народный Банк Казахстана” настоящим заявляет, что вступило в предварительные обсуждения с АО “Казкоммерцбанк” мажоритарным акционером ККБ по потенциальной сделке», — говорится в сообщении.

На данный момент рано говорить об условиях потенциальной сделки, в случае если таковая состоится, отметили в банке.

«Народный Банк придерживается принципов рассмотрения и проведения сделок на коммерчески справедливых условиях в соответствии с международными стандартами, и с учетом интересов акционеров и других заинтересованных сторон Народного Банка», — добавили в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба «Казкоммерцбанк», ККБ вступил в предварительные переговоры с «Народный банком», которые находятся на «самой ранней стадии» в отношении потенциальной сделки между ККБ и Народным банком.

Дальнейшая информация будет предоставлена по мере необходимости в соответствующие сроки, заверили в ККБ.

В конце декабря прошлого года в понедельник Национальный банк сообщил, что правление регулятора ранее приняло решение о предоставлении АО «Казкоммерцбанк» краткосрочного финансирования на сумму 400,8 миллиарда тенге, учитывая системную значимость банка. Заем был предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка, отметили в Нацбанке.