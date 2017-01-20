Типографию «Уральский рабочий» попытаются продать с дисконтом

Росимущество снова попытается продать старейшее свердловское издательство «Уральский рабочий» в Екатеринбурге. В этот раз цена будет снижена почти на 100 миллионов — до 488 миллионов рублей, передает «Уралинформбюро».

За эту сумму покупатель получит 10 объектов недвижимости общей площадью 33,6 тысячи квадратных метров и три земельных участка на 35,6 тысячи «квадратов» (два из них в собственности, один — в аренде).

Стоит отметить, что летом 2015 года типографию пытались продать за 690,8 миллиона рублей. К марту 2016 года ее снизили до 583 миллионов, но покупателя так и не нашли.