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14:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Типографию «Уральский рабочий» попытаются продать с дисконтом

За 488 миллионов.

Источник: УралИнформБюро

Росимущество снова попытается продать старейшее свердловское издательство «Уральский рабочий» в Екатеринбурге. В этот раз цена будет снижена почти на 100 миллионов — до 488 миллионов рублей, передает «Уралинформбюро».

За эту сумму покупатель получит 10 объектов недвижимости общей площадью 33,6 тысячи квадратных метров и три земельных участка на 35,6 тысячи «квадратов» (два из них в собственности, один — в аренде).

Стоит отметить, что летом 2015 года типографию пытались продать за 690,8 миллиона рублей. К марту 2016 года ее снизили до 583 миллионов, но покупателя так и не нашли.

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