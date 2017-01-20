В Омске предлагают реновировать промзоны под жилье и торговые комплексы

Об этом рассказала директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова на Рождественском саммите, посвященном рынку недвижимости Сибири и проходящем сегодня, 20 января, в Омске.

Ольга Парфенова, директор департамента городской экономической политики администрации Омска:

— В настоящее время одним из перспективных направлений является так называемая реновация промышленных зон, то есть выявление неиспользуемых промышленных площадок и вовлечение их в хозяйственный оборот. Особенно востребованными, на наш взгляд, будут четыре направления. Во-первых, это инвестиции в пищевую, перерабатывающую промышленность, использование складских помещений, реализация «умных проектов». Во-вторых, «реиндустриализация» промзон: поиск и размещение новых современных производств. В-третьих, развитие механизмов господдержки развития промзон. И, в-четвертых, разработка новых моделей, подходов, создание новой среды, поиск идеологии развития территорий. Главный вопрос, на который необходимо найти ответ: какими проектами наполнить высвобождающиеся территории. От этого решения будет зависеть их дальнейшее развитие.

По данным мэрии, в черте города есть 8 производственных зон площадью свыше 12 тысяч га, из которых 10%, или около 1 тысячи га, нуждаются в реновации. В частности, они могут быть использованы для развития высокотехнологичного производства, строительства научно-производственных объектов, деловых, торговых, выставочных центров, жилых комплексов.

К примеру, на территории агрегатного завода действует лофт, где проводятся выставки и другие мероприятия для профессиональных сообществ, молодежи. В развитых городах бывшие заводы превращаются в целые «городки» общественных инициатив, магазинов, студий.