В Омске предлагают реновировать промзоны под жилье и торговые комплексы
Около 1 тысячи га производственных территорий может быть использовано под новые цели.
Около 1 тысячи га производственных территорий может быть использовано под новые цели.
Об этом рассказала директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова на Рождественском саммите, посвященном рынку недвижимости Сибири и проходящем сегодня, 20 января, в Омске.
Ольга Парфенова, директор департамента городской экономической политики администрации Омска:
— В настоящее время одним из перспективных направлений является так называемая реновация промышленных зон, то есть выявление неиспользуемых промышленных площадок и вовлечение их в хозяйственный оборот. Особенно востребованными, на наш взгляд, будут четыре направления.
По данным мэрии, в черте города есть 8 производственных зон площадью свыше 12 тысяч га, из которых 10%, или около 1 тысячи га, нуждаются в реновации. В частности, они могут быть использованы для развития высокотехнологичного производства, строительства
К примеру, на территории агрегатного завода действует лофт, где проводятся выставки и другие мероприятия для профессиональных сообществ, молодежи. В развитых городах бывшие заводы превращаются в целые «городки» общественных инициатив, магазинов, студий.