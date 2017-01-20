Тацинский молочный завод получил знак качества «Сделано на Дону»

Этот почетный документ вручила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова генеральному директору ОАО «Тацинский молочный завод» Виталию Фатуну. Как уточнили в пресс-службе правительства Ростовской области, знак качества впервые присвоен виду продукции «Масло сливочное «Крестьянское».

Для переработки на Тацинском заводе используется сырье, закупленное у жителей Ростовской области — Морозовского, Белокалитвинского, Обливского, Милютинского и Тацинского районов. За одну смену перерабатывают восемь тонн сливочного масла и 20 тонн цельномолочной продукции.

Продукцию продают как на территории донского региона, так и соседних — Волгоградской области и Ставропольском крае, уточнили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.