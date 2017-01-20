Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Лукашенко потребовал найти альтернативные варианты нефти РФ
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Боярская и Матвеев путешествуют по США (фото)
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
«Самая большая страна в Европе»: конфуз Кличко в Давосе
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Боярская и Матвеев путешествуют по США (фото)
Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви Майклу Дугласу
"Я не могу приехать и ее похоронить": несчастье в семье Королевой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
1135-летие герцогини Кембриджской
9Крещенские купания
1645-летие Константина Хабенского
15:36 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Тацинский молочный завод получил знак качества «Сделано на Дону»

Еще одно донское предприятие получило знак качества «Сделано на Дону».

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Этот почетный документ вручила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова генеральному директору ОАО «Тацинский молочный завод» Виталию Фатуну. Как уточнили в пресс-службе правительства Ростовской области, знак качества впервые присвоен виду продукции «Масло сливочное «Крестьянское».

Для переработки на Тацинском заводе используется сырье, закупленное у жителей Ростовской области — Морозовского, Белокалитвинского, Обливского, Милютинского и Тацинского районов. За одну смену перерабатывают восемь тонн сливочного масла и 20 тонн цельномолочной продукции.

Продукцию продают как на территории донского региона, так и соседних — Волгоградской области и Ставропольском крае, уточнили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Из разрушенного лавиной отеля в Италии спасли восемь человек
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Медведев потребовал привести дороги в РФ в порядок к 2020 году
В сети разглядели «руку Кремля» в торжествах в Вашингтоне
Кремль отказался разделить ужас участников Давосского форума
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Лисы научились маскироваться под пум
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Но что же такое опасное вождение? И за что нас хотят штрафовать?
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь