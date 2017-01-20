Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Трамп решил отложить собственное президентство
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Погибшие в засыпанном отеле сидели в холле с чемоданами (видео)
Известную бодибилдершу арестовали за селфи (фото)
«Самая большая страна в Европе»: конфуз Кличко в Давосе
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Боярская и Матвеев путешествуют по США (фото)
Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви Майклу Дугласу
"Я не могу приехать и ее похоронить": несчастье в семье Королевой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
10«Бегущий огонь»
15:06 (мск), источник: Forbes

Медведев потребовал к 2020 году привести в нормальное состояние 85% дорог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал к 2020 году привести в нормативное состояние около 85% федеральных трасс, сообщило в пятницу, 20 января, агентство ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В ходе совещания о развитии дорожного хозяйства российский премьер рассказал, что дороги в России традиционно принято ругать. Зачастую, по его словам, это справедливо, но ситуация в некоторых случаях меняется в лучшую сторону. Медведев пояснил, что с 2010 по 2017 год доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла в стране с 39 до 71%. «К 2020 году в таком уже нормальном, хорошем, можно сказать, состоянии должно быть порядка 85% дорог», — заявил Медведев.

Глава кабинета министров признал, что региональная и местная дорожная сеть приводится в порядок медленнее.
Читайте также
Технологии года, которые изменят мир будущего

Премьер подчеркнул, что в условиях оптимизации расходов бюджета правительству удалось не допустить существенного сокращения расходов на дорожное хозяйство. Расходы регионов на содержание дорог, по его словам, превысили в 2016 году 700 млрд рублей. Медведев напомнил о программе развития городских и пригородных дорог, которая была запущена в 2016 году с целью в ближайшие годы привести в нормативное состояние дорожную сеть большинства городов.

И сообщил, что на эти цели уже выделены межбюджетные трансферты на 30 млрд рублей.

Медведев оценил вклад дорожного комплекса в ВВП составляет около 7−8%. И без кардинального улучшения инфраструктуры целей, поставленных в комплексном плане действий правительства на период до 2025 года, не удастся. «И основные приоритеты дорожного хозяйства в этот план будут заложены», — подчеркнул глава кабмина.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Я рыдаю....и хлопаю в ладошки .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый курс: как события последних месяцев повлияют на рубль
Из-под лавины в Италии спасли восемь человек
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
В сети разглядели «руку Кремля» в торжествах в Вашингтоне
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Лисы научились маскироваться под пум
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Но что же такое опасное вождение? И за что нас хотят штрафовать?
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь