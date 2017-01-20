Медведев потребовал к 2020 году привести в нормальное состояние 85% дорог

В ходе совещания о развитии дорожного хозяйства российский премьер рассказал, что дороги в России традиционно принято ругать. Зачастую, по его словам, это справедливо, но ситуация в некоторых случаях меняется в лучшую сторону. Медведев пояснил, что с 2010 по 2017 год доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла в стране с 39 до 71%. «К 2020 году в таком уже нормальном, хорошем, можно сказать, состоянии должно быть порядка 85% дорог», — заявил Медведев.

Премьер подчеркнул, что в условиях оптимизации расходов бюджета правительству удалось не допустить существенного сокращения расходов на дорожное хозяйство. Расходы регионов на содержание дорог, по его словам, превысили в 2016 году 700 млрд рублей. Медведев напомнил о программе развития городских и пригородных дорог, которая была запущена в 2016 году с целью в ближайшие годы привести в нормативное состояние дорожную сеть большинства городов.

И сообщил, что на эти цели уже выделены межбюджетные трансферты на 30 млрд рублей.

Медведев оценил вклад дорожного комплекса в ВВП составляет около 7−8%. И без кардинального улучшения инфраструктуры целей, поставленных в комплексном плане действий правительства на период до 2025 года, не удастся. «И основные приоритеты дорожного хозяйства в этот план будут заложены», — подчеркнул глава кабмина.