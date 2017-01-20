В Башкирии снизилось количество безработных

В целом, уровень общей безработицы в 2015 году составил 6,1%. В 2016 году снизился до 5,8%. На 1 января 2016 года количество зарегистрированных безработных составляло 26 078 человек, на 17 января 2017 года этот показатель снизился до 22 719.

В то же время количество вакансий на 1 января 2017 года составило 32,4 тысяч единиц, что на 39,7% больше, чем на 1 января 2016 года — 23 164.

Количество трудящихся, находящихся под риском увольнение составило 11,1 тыс. человек, что ниже аналогичного показателя 2015 года на 17,4% (13,5 тыс. человек).