Власти планируют перенести авторынок и благоустроить берег Преголи на улице Портовой

«С собственником авторынка, расположенного на этой территории, проводились переговоры. Желание перенести объект у него есть, но никаких конкретных соглашений пока нет», — рассказал Иванюк.

По его словам, перенести авторынок планируют в район путепровода на улице Железнодорожной. Территорию вдоль Преголи рассчитывают благоустроить, вписав в концепцию «Сердце города».

Проект благоустройства обсудим с инвестором, который будет застраивать промзону между улицами Полоцкой и Железнодорожной. Кроме этого, необходимо предусмотреть проектирование автомобильного моста рядом с двухъярусным, — отметил Крупин.