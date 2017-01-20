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16:44 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти планируют перенести авторынок и благоустроить берег Преголи на улице Портовой

Власти Калининграда совместно с РЖД хотят благоустроить берег Преголи на улице Портовой. Об этом в четверг, 19 января, на публичных слушаниях рассказали замглавы горадминистрации Артур Крупин и представитель «Желдорипотеки» Виктор Иванюк.

«С собственником авторынка, расположенного на этой территории, проводились переговоры. Желание перенести объект у него есть, но никаких конкретных соглашений пока нет», — рассказал Иванюк.

По его словам, перенести авторынок планируют в район путепровода на улице Железнодорожной. Территорию вдоль Преголи рассчитывают благоустроить, вписав в концепцию «Сердце города».

Проект благоустройства обсудим с инвестором, который будет застраивать промзону между улицами Полоцкой и Железнодорожной. Кроме этого, необходимо предусмотреть проектирование автомобильного моста рядом с двухъярусным, — отметил Крупин.

Ранее в мэрии сообщили, что на месте промышленной зоны между улицами Портовой, Полоцкой и Железнодорожной построят жилой микрорайон с социальной инфраструктурой. Проект рассчитывают реализовать за пять-шесть лет.

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