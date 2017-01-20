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15:28 (мск), источник: Volga News

На жилищное строительство в Самарской области за три года направят 144 млрд рублей

На программы по развитию жилищного строительства до 2020 г. в Самарской области потратят 144 млрд рублей.

Такие данные на заседании правительства СО 20 января озвучил министр строительства региона Александр Баландин.

На заседании был рассмотрен проект о внесении изменений в постановление регправительства от 27 ноября 2013 г. № 684 «Об утвеждении государственной программы Самарской области “Развитие жилищного строительства в Самарской области” до 2020 года».

Изменения получили одобрение правительства области.

«Наша задача — привести эту программу в соответствии с законом бюджете Самарской области на три года», — пояснил Александр Баландин.

Он рассказал, что в региональной казне предусмотрено дополнительное финансирование программы на три года в объеме 5,25 млрд руб., том числе за счет областного бюджета 4,65 млрд руб. и 600 млн руб. — за счет федерального.

«На 2017 год объем запланированных расходов составляет 3,2 млрд, из них 2,97 — из областного бюджета, и 0,23 — из федерального. В 2018−19 годах мы будем получать из федеральной казны до 20 млн рублей ежегодно. Из областных денег на развитие жилищного строительства в 2018 году предусмотрено выделение 840 млн рублей, в 2019 году — 180 миллионов. Общий объем финансирования мероприятий по жилищному строительству в Самарской области из всех источников, в том числе фонда капитального ремонта за три года составит 144 млрд рублей», — заключил Баландин.

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