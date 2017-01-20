Московский трамвай вышел в Омске на линию
Всего их должно быть пять.
Всего их должно быть пять.
Омские специалисты сегодня, 20 января, завершили ремонт и покраску одного из пяти московских трамваев и выпустили его на линию, сообщает ngs55.ru.
Новому трамваю присвоили гаражный № 73, он отправился по маршруту № 8 («ПО “Полет” — Котельникова»), в дальнейшем его могут поставить на другое направление, цитирует сайт специалистов МП «Электрический транспорт».
Цвет трамваев остался таким же, как в Москве — белый с голубой полосой. Остальные запчасти для ремонта были в наличии, а сиденья в салоне решили не менять, установив лишь кресло для кондукторов. Выпустить оставшиеся вагоны по мере готовности планируется до конца марта.
Напомним, в начале 2016 года мэрия Омска попросила у московского департамента транспорта 10 списанных трамвайных вагонов, информирует