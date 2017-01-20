Московский трамвай вышел в Омске на линию

Омские специалисты сегодня, 20 января, завершили ремонт и покраску одного из пяти московских трамваев и выпустили его на линию, сообщает ngs55.ru.

Новому трамваю присвоили гаражный № 73, он отправился по маршруту № 8 («ПО “Полет” — Котельникова»), в дальнейшем его могут поставить на другое направление, цитирует сайт специалистов МП «Электрический транспорт».

Цвет трамваев остался таким же, как в Москве — белый с голубой полосой. Остальные запчасти для ремонта были в наличии, а сиденья в салоне решили не менять, установив лишь кресло для кондукторов. Выпустить оставшиеся вагоны по мере готовности планируется до конца марта.