В Краснодаре наконец отремонтируют Тургеневский мост

Краснодар. 20 янв. — Новая Кубань. По предварительным прогнозам, на проведение ремонтных работ потребуется три дня: с 21 по 23 января.

На мосту приведут в порядок деформационный шов. Из строя вышла скользящая пластина, в связи с чем увеличилась нагрузка на конструкцию.

На Тургеневском мосту изрядно изношены швы. Городская администрация в течение года наконец проведет их восстановление и замену.

— В этой связи движение по одной из полос в северном направлении на въезд в город будет закрыто. — прокомментировали в «Единой службе заказчика».