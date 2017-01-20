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16:59 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре наконец отремонтируют Тургеневский мост

Автолюбителям будет недоступна одна полоса на въезд в город.

Краснодар. 20 янв. — Новая Кубань. По предварительным прогнозам, на проведение ремонтных работ потребуется три дня: с 21 по 23 января.

На мосту приведут в порядок деформационный шов. Из строя вышла скользящая пластина, в связи с чем увеличилась нагрузка на конструкцию.

На Тургеневском мосту изрядно изношены швы. Городская администрация в течение года наконец проведет их восстановление и замену.

 — В этой связи движение по одной из полос в северном направлении на въезд в город будет закрыто. — прокомментировали в «Единой службе заказчика».

По данным пресс-службы мэрии, на время ремонтных работ автолюбителям будет удобнее воспользоваться услугами Яблоновского моста.

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