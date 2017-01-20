Калмык: Молдавский экспорт переориентировался

В последние годы, с момента подписания Соглашения об ассоциации и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским союзом отмечается диверсификации экспорта и массовая переориентация экспорта из Молдовы от традиционных рынков на европейский рынок.

Он отметил, что в 2016 году Молдова достигла 65% экспорта, ориентированного на европейский рынок, а несколько лет назад эта доля составляла до 50%.

Министр отметил, что отношения Молдовы с традиционным рынком СНГ находится в упадке начиная с 2006 года, когда Россия впервые начала применять тарифные и нетарифные меры в отношении продукции молдавского происхождения. Это снижение получило более выраженное очертание начиная с 2014 года, когда были применены тарифные меры для большинства товаров, экспортируемых из Республики Молдова.

«Кроме того, были введены требования и исключения из режима свободной торговли, были введены требования к спискам компаний, которые имеют право экспортировать и многие другие требования, которые, на самом деле, в соответствии с международными нормами могут рассматриваться в качестве барьеров на пути торговли. И это привело к тому, что с 2013 года удельный вес торговли или экспорта с СНГ сократился с 38% до 20% в 2016 году. Торговля с Российской Федерацией сократилась с 26% до 12% в 2016 году», — отметил Октавиан Калмык.

По словам министра, экономические агенты из Республики Молдова нашли альтернативные ниши или альтернативные рынки для экспорта, в основном на европейском рынке, но не только потому, что открылись новые рынки в регионе — рынок Турции, Китая и в средиземноморском регионе, куда пытается проникнуть молдавская продукция.