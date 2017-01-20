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16:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В киевских маршрутках подорожает проезд

С субботы в Киеве проезд в некоторых маршрутках подорожает на 1 грн.

Источник: Telegraf.com.ua

С субботы, 21 января, в Киеве на 1 грн повышается стоимость проезда сразу в нескольких маршрутках. Об этом пишет издание «Сегодня».

По информации, которую публиковали пользователи социальных сетей, с 5 грн до 6 грн вырастет тариф на проезд в маршрутках № 205 (Индустриальный путепровод — Дарницкая пл.), № 599 (ул. Митрополита Шептицкого — ст. м «Харьковская») и № 421 (ст. м «Петровка» — ул. Симиренко). С 4 грн до 5 грн поднимется стоимость проезда в маршрутке № 566 (Лукьяновская пл. — пр. Отрадный) и № 569 (Лукьяновская пл. — станция «Киев-Волынский»). Перевозчики объясняют очередное подорожание требованиями государства и города и называют его неминуемым.

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«Основные причины, которые способствовали увеличению стоимости проезда, — это повышение минимальной зарплаты, подорожание горючего и требование горвластей проводить замену автопарка, закупать экологически чистый транспорт не ниже стандарта Евро-4. Это вынуждает нас брать кредиты, которые нужно выплачивать», — рассказал представитель одной из компаний-перевозчиков.

Со своей стороны, в коммунальной службе перевозок объяснили, что с 21 января стоимость проезда повысится на 1 грн во всех частных маршрутках столицы, которые не успели поднять цены раньше.

«Это связано с поднятием минимальной зарплаты. С перевозчиками были проведены переговоры на уровне руководства города. Принято общее решение, что с субботы подорожает проезд во всех маршрутках на 1 гривню. То есть если ранее за проезд брали 4, 5, 6 грн, теперь он станет 5, 6, 7 грн», — рассказал начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь.

В то же время в КП «Киевпасстранс» заверили, что на 39 маршрутах, которыми управляет компания, цены на проезд пока поднимать не будут.

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