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17:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове изменились цены на продовольственные товары

В период с 10 по 16 января в Ростове-на-Дону изменились цены на ряд продовольственных товаров. Об этом сообщает сайт администрации города.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так за неделю снизилась стоимость — от 0,1 до 1,5 процента — на следующие продукты: свинину (кроме бескостного мяса), кур охлажденных и мороженых, колбасу полукопчёную и варено-копчёную, рыбу мороженую неразделанную, сметану, творог жирный, яйца куриные, сахар — песок, муку пшеничную, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, пшено, крупу гречневую — ядрицу, картофель, капусту белокочанную свежую, морковь.

Однако отмечается и рост цен — от 0,1 до 1,6 процента — на говядину, колбасу вареную, масло сливочное, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, чай черный байховый, рис шлифованный, лук репчатый, яблоки.

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