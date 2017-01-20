В Ростове изменились цены на продовольственные товары

Так за неделю снизилась стоимость — от 0,1 до 1,5 процента — на следующие продукты: свинину (кроме бескостного мяса), кур охлажденных и мороженых, колбасу полукопчёную и варено-копчёную, рыбу мороженую неразделанную, сметану, творог жирный, яйца куриные, сахар — песок, муку пшеничную, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, пшено, крупу гречневую — ядрицу, картофель, капусту белокочанную свежую, морковь.

Однако отмечается и рост цен — от 0,1 до 1,6 процента — на говядину, колбасу вареную, масло сливочное, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, чай черный байховый, рис шлифованный, лук репчатый, яблоки.