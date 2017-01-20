Более 500 молдавских адвокатов остались без лицензий

Так, 560 адвокатов, имеющие задолженности, с 25 января 2017 года не смогут вести деятельность, пока не погасят все долги.



Ежегодный взнос в Союзе адвокатов составляет 1200 леев. Некоторые из правозащитников накопили долги за 4 года, что составляет почти 5 тысяч леев.



Закон об адвокатской деятельности гласит, что правозащитники, чья лицензия была отозвана, должны в течение 10 дней сдать ее, а также удостоверение, совету адвокатов, указать этот факт в списке адвокатов, имеющих право осуществлять адвокатскую деятельность, и опубликовать эту информацию в Официальном мониторе.