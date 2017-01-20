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17:22 (мск), источник: Actualitati.md

Более 500 молдавских адвокатов остались без лицензий

Комиссия по этике и дисциплине приняла решение о дисциплинарном взыскании с адвокатов, которые не заплатили членский взнос в Союз адвокатов.

Источник: Actualitati.md

Так, 560 адвокатов, имеющие задолженности, с 25 января 2017 года не смогут вести деятельность, пока не погасят все долги.

Ежегодный взнос в Союзе адвокатов составляет 1200 леев. Некоторые из правозащитников накопили долги за 4 года, что составляет почти 5 тысяч леев.

Закон об адвокатской деятельности гласит, что правозащитники, чья лицензия была отозвана, должны в течение 10 дней сдать ее, а также удостоверение, совету адвокатов, указать этот факт в списке адвокатов, имеющих право осуществлять адвокатскую деятельность, и опубликовать эту информацию в Официальном мониторе.

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