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17:39 (мск), источник: KaliningradToday

Минздрав проверил аптеки Калининграда

В Калининграде 20 января региональное министерство здравоохранения провело очередные проверки фармацевтических организаций — оценили наличие и стоимость противовирусных препаратов у трех провизоров на улице Фрунзе.

Начальник департамента лицензирования и контроля качества медицинской помощи областного министерства здравоохранения Ирина Поваренкова заявила, что в этом году ситуация с ассортиментом и ценами на противовирусные препараты намного лучше, чем в январе 2016 года, когда также был зарегистрирован эпидподъем заболеваемости: «Ассортимент очень хороший, запасы достаточны, и они постоянно пополняются. Цены на препараты, входящие в ПЖНВЛП, не превышены, хотя аптеки как частные организации устанавливают их самостоятельно. При этом в наличии имеется много отечественных противовирусных препаратов. Посетители аптек также говорят нам, что в настоящее время нет прошлогоднего ажиотажа, обстановка спокойная, перебоев с лекарственными средствами нет».

По ее словам, ситуация с противовирусными препаратами, медицинскими масками этого эпидсезона отличается от предыдущего во многом благодаря тому, что в рамках подготовки к периоду заболеваемости ОРВИ и гриппом вопросу с обеспечением аптек противовирусными препаратами уделялось самое пристальное внимание уже с августа 2016 года.

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