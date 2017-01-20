В Кремле прокомментировали закрытие фабрики Roshen в Липецке
Полная остановка производства запланирована на апрель 2017 года.
Полная остановка производства запланирована на апрель 2017 года.
Липецкая кондитерская фабрика Roshen могла бы продолжать работу. Об этом заявил
«Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», — сказал Песков журналистам.
Ранее на сайте корпорации Roshen появилось сообщение о закрытии Липецкой кондитерской фабрики. В компании сказали, что такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Кроме того, сообщалось, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ, сделал продажу фабрики невозможной.
Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая обл.), Кременчугскую (Полтавская обл.) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинский племзавод (оба — Винницкая обл.), а также Липецкую кондфабрику «Рошен», Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).
Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, наняв для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу «Инвестиционный капитал Украины» (ICU). Однако