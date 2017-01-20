В Кремле прокомментировали закрытие фабрики Roshen в Липецке

«Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», — сказал Песков журналистам.

Ранее на сайте корпорации Roshen появилось сообщение о закрытии Липецкой кондитерской фабрики. В компании сказали, что такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Кроме того, сообщалось, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ, сделал продажу фабрики невозможной.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая обл.), Кременчугскую (Полтавская обл.) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинский племзавод (оба — Винницкая обл.), а также Липецкую кондфабрику «Рошен», Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).