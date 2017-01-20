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18:21 (мск), источник: 112.ua

В Кремле прокомментировали закрытие фабрики Roshen в Липецке

Полная остановка производства запланирована на апрель 2017 года.

Источник: 112.ua

Липецкая кондитерская фабрика Roshen могла бы продолжать работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», — сказал Песков журналистам.

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Ранее на сайте корпорации Roshen появилось сообщение о закрытии Липецкой кондитерской фабрики. В компании сказали, что такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Кроме того, сообщалось, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ, сделал продажу фабрики невозможной.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая обл.), Кременчугскую (Полтавская обл.) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинский племзавод (оба — Винницкая обл.), а также Липецкую кондфабрику «Рошен», Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, наняв для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу «Инвестиционный капитал Украины» (ICU). Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому Порошенко передал свою долю в корпорации в независимый «слепой» траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.

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