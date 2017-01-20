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19:12 (мск), источник: Kazinform

Как повлияла временная регистрация на рынок аренды жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Как повлияло внедрение временной регистрации на рынок аренды жилья, рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Елена Грива.

Источник: Kazinform

«Кто-то поверит, кто-то нет, но с внедрением в законодательство норм по обязательной временной регистрации, больших изменений на рынке аренды жилья не произошло. Это наша ежедневная работа. Мы посчитали конкретные заказы за определенное время. После внедрения временной регистрации число таких звонков не увеличилось. Не поступали к нам и жалобы о повышении цены на арендуемое жилье. Да, есть такие лица, которые не хотят временно прописывать в своей квартире арендаторов. В связи с этим некоторые граждане были вынуждены искать новое жилье для аренды. Но таких случаев не много. На рынке аренды жилья на сегодня больше предложений, нежели спроса. Поэтому люди без труда находят новое жилье», — сказала Грива.

Отметим, что в Казахстане с начала года вступили в силу поправки к миграционному законодательству о временной регистрации граждан по месту пребывания. Теперь каждому казахстанцу, выезжающему за пределы постоянного места жительства на срок более одного месяца, следует встать на учет в Центре обслуживания населения по временному адресу, заплатив 227 тенге в качестве госпошлины.

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