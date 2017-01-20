США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
США выйдут из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами
США выйдут из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами
Кроме того, Вашингтон намерен пересмотреть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. Не исключено, что страна выйдет из этого договора.
США будут использовать все инструменты против государств, которые нарушают торговые соглашения.
В тексте также сказано, что сражаясь в торговле честно и жестко Америка сможет вернуть себе рабочие места, поднять зарплаты и поддержать промышленность.