Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
Присяга, обед и балы: как проходит инаугурация президентов в США«Известия» перечислили основные составляющие торжественной церемонии
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Кличко опозорился в Давосе из-за незнания географии – СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
СМИ: Путин начинает завоёвывать умы американцев
СМИ: Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
10«Бегущий огонь»
9Крещенские купания
22Вечное сияние Джима Керри
21:12 (мск), источник: Lenta.Ru

США выйдут из Транстихоокеанского партнерства

США выйдут из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в изложении программы новой администрации на сайте Белого дома.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Кроме того, Вашингтон намерен пересмотреть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. Не исключено, что страна выйдет из этого договора.

США будут использовать все инструменты против государств, которые нарушают торговые соглашения.

В тексте также сказано, что сражаясь в торговле честно и жестко Америка сможет вернуть себе рабочие места, поднять зарплаты и поддержать промышленность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Президент США Дональд Трамп принял присягу
© Ньюстюб
В Кремле рассказали о выдвижении Путина на новый срок
Дональд Трамп официально стал президентом США
В Вашингтоне протестующие разбили витрины
РФ и Сирия договорились о расширении российской базы в Тартусе
Спасательная операция в Италии: под лавиной найдены 10 выживших
Антон Шипулин выиграл золото на этапе Кубка мира по биатлону
Рекламу «Ревизорро» признали разрушающей «основы патриотизма»
Спорт
Гений места: как Шипулин победил Фуркада На своем любимом стадионе в итальянской Антерсельве Антон Шипулин одержал победу в своей «любимой» гонке, которая не покорялась ему даже в золотые юниорские времена
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Почему дизайнеры не жалуют ковролин
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров Многие родителей узнали себя в героине ролика, которая изо всех сил старается не разбудить заснувшего наконец малыша.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь