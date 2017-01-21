Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
В РФ объявлено о фантастических успехах нового лекарства от рака
Завершились слушания по долгу Украины перед Россией на $3 млрд
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
"Украина вдвое больше Франции": Кличко снова опозорился - СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
СМИ: Путин начинает завоёвывать умы американцев
СМИ: Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
9Крещенские купания
14События недели в фотографиях
12Трамп стал 45-м президентом США
18Инаугурации прошлого
04:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Apple подала в суд на своего поставщика компьютерных чипов

Корпорация Apple подала в суд на своего поставщика компьютерных чипов — компанию Qualcomm, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, последняя злоупотребляла доминирующим положением на рынке в качестве производителя модулирующих чипов — одного из важнейших устройств в сотовых телефонах.

Источник: Reuters

Иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Калифорния. В жалобе также утверждается, что Qualcomm пыталась помешать Apple найти других поставщиков чипов и требовала слишком высокую плату за предоставление лицензий на использование своих патентов.

Читайте также
ФАС заподозрила производителей смартфонов в сговоре при ценообразовании

Кроме того, в иске отмечается, что Qualcomm продавала Apple продукцию на льготных условиях, однако впоследствии лишила скидок. Решение об отмене преференций было принято после того, как корпорация стала сотрудничать с южнокорейскими регулирующими органами, проводившими расследование в отношении лицензионных практик Qualcomm, отмечает ТАСС. В результате Apple потребовала от Qualcomm выплатить 1 миллиард долларов, которых она лишилась из-за отмены льгот.

17 января Федеральная торговая комиссия США подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в незаконных действиях, направленных на то, чтобы сохранить монополию на данный тип чипа.

Корпорация Apple — самая дорогая компания в мире с капитализацией более 600 миллиардов долларов. Производит компьютеры, аудиоплееры, телефоны и программное обеспечение.

Qualcomm является производителем различных комплектующих для мобильных устройств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле рассказали о выдвижении Путина на новый срок
Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения
Белый дом подтвердил намерение построить стену вдоль границ США
В Госдуме отчитались о разборе «законодательных завалов»
Парламент Турции одобрил поправки о смене формы правления
США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
Бывший президент Гамбии уступил власть преемнику
Спорт
Гений места: как Шипулин победил Фуркада На своем любимом стадионе в итальянской Антерсельве Антон Шипулин одержал победу в своей «любимой» гонке, которая не покорялась ему даже в золотые юниорские времена
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Министр образования хочет вернуться к «лучшим традициям советской школы» Ольга Васильева считает, что и в XXI  веке школа должна воспитывать в учениках уважение к своему народу и к труду.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь